L'OGC Nice racheté ? INEOS ne regarde même pas l'offre

OGC Nice17 déc. , 14:00
parQuentin Mallet
En pleine situation de crise, INEOS cherche à vendre l'OGC Nice. Sauf que Sir Jim Ratcliffe ne regarde même pas les offres de rachat qu'il reçoit, symbole d'un absentéisme qui n'arrange rien.
Rares sont les clubs aux ambitions européennes qui ne virent pas leur entraineur après une neuvième défaite consécutive. La situation actuelle de l'OGC Nice fait que Franck Haise peut encore assurer son poste sans encombre puisque son contrat court jusqu'en juin 2029, et que les dirigeants des Aiglons sont aux abonnés absents. Actuellement en pleine crise sportive et institutionnelle, le club azuréen n'arrive pas à s'en sortir et chaque match est une nouvelle occasion de le voir éclater en interne. Plusieurs joueurs n'attendent que leur départ, tandis que la brèche est ouverte avec les supporters. Dans tout ce marasme, INEOS n'intervient pas et n'espère toujours qu'une chose : vendre le club au plus offrant. Sauf que même à ce jeu-là, Sir Jim Ratcliffe arrive à ne pas être présent.
Ratcliffe est complètement absent

L'absentéisme de Jim Ratcliffe, propriétaire de l'OGC Nice, interpelle vivement nos confrères de chez ICI Azur. Un article publié ce matin nous apprend que le patron d'INEOS cherche désespérément à vendre les Aiglons, sauf qu'il ne fait pas vraiment d'efforts en ce sens. En effet, il a laissé une offre de rachat en plan, sans réponse, depuis des semaines. Preuve encore, s'il en fallait, que le désengagement des dirigeants est total. Également actionnaire de Manchester United, Jim Ratcliffe semble beaucoup plus enclin à s'occuper d'un club dans lequel il a bon espoir de réussir que dans un autre où la crise sportive profonde l'oblige pourtant à taper du poing sur la table.
Au final, le Gym coule et personne au club ne semble s'intéresser réellement aux enjeux des prochains mois, alors que rien ne semble suffisamment positif pour donner une chance au club de s'éloigner de la zone de relégation.
0
