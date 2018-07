Officiel : Riyad Mahrez signe à Manchester City

Cela faisait deux ans que Riyad Mahrez cherchait une porte de sortie à Leicester. Elle est désormais trouvée puisque l’international algérien s’est engagé pour Manchester City. « Je suis ravi d'avoir rejoint City, un club qui joue au football sous la direction de Pep Guardiola, les regarder de loin a été un plaisir, Pep est déterminé à jouer au football offensif, ce qui est parfait pour moi », a expliqué l’ancien joueur de Leicester, qui quitte donc les Foxes pour un transfert estimé à 70 ME.

The best things come to those who wait… 🕘#welcomeriyad to Manchester City! 💙 #mancity pic.twitter.com/lLjJZrz4J0