Officiel : Rennes envoie Del Castillo à Brest

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais a annoncé le départ de Romain Del Castilo, qui traversera la Bretagne pour signer à Brest. « Après un peu plus de trois saisons passées sur les bords de Vilaine, Romain Del Castillo rejoint le Stade Brestois 29. Vainqueur de la Coupe de France en 2019, il est apparu à 104 reprises sous le maillot Rouge et Noir, pour 3 buts et 17 passes décisives », a fait savoir le Stade Rennais à propos de la nouvelle recrue du Stade Brestois.