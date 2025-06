Officiel ‍: Rayan Cherki signe à Manchester City

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi soir, Manchester City a annoncé la signature de Rayan Cherki. Le milieu français arrive en provenance de l'Olympique Lyonnais et signe un contrat de 5 ans avec les Citizens. Le transfert va rapporter un peu plus de 40 millions d'euros à l'OL. « C'est un rêve pour moi. Honnêtement, rejoindre un club comme Manchester City et avoir l'opportunité de franchir une nouvelle étape dans ma carrière ici est quelque chose de très, très spécial », a indiqué Cherki sur le site du club mancunien.