Officiel : Pisté par l'ASSE, Trezeguet signe en Angleterre

Un temps annoncé dans le viseur de Marseille puis plus récemment dans celui de Saint-Etienne, l’international égyptien Mahmoud Hassan Trezeguet s’est finalement engagé en faveur d’Aston Villa. Ce mardi, le club britannique a officialisé la venue de l’attaquant en provenance de Kasimpasa pour environ 10 ME hors bonus.

"He's my captain and always speaks with me about Aston Villa, saying it's an amazing club and that I'd be happy here."@Trezeguet on @Elmo_27 and much much more 👉 https://t.co/kvkp8aXyx9#WelcomeTrezeguet #AVFC pic.twitter.com/QiZp8P8Ekt