Officiel : Pape Matar Sarr vendu par Metz à Tottenham

Grand espoir du FC Metz, Pape Matar Sarr s’est engagé avec Tottenham. Le milieu de terrain sénégalais a signé cinq ans chez les Spurs, même s’il restera en prêt une saison chez le club grenat. Le montant de son transfert n’a pas été dévoilé. Impossible donc pour le moment de savoir si le FC Metz a bien vendu son talent, puisque les informations variaient énormément dans la presse ces derniers jours, allant de 16 à 28 ME selon les sources.

🙌 We are delighted to announce the signing of Pape Matar Sarr from Metz.



The Senegalese international will remain on loan at Metz in Ligue 1 for the rest of the 2021/22 season.