Officiel : Mudryk signe à Chelsea pour 100 ME

Attendu à Arsenal, où il rêvait d’aller depuis des mois, Mykhaylo Mudryk est désormais un joueur de Chelsea. Le milieu de terrain de Donetsk a été officiellement présenté ce dimanche, dans le cadre d’un transfert à 100 ME avec les bonus. Les Blues ont mis le paquet, doublant quasiment l’offre salariale d’Arsenal pour le joueur ukrainien, tout en lui offrant un contrat jusqu’en 2030 à 7,5 millions d’euros par an.

Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues. 🤝