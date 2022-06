Officiel : Mehdi Zeffane signe à Clermont

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Mehdi Zeffane revient en Ligue 1. Le joueur formé à l'OL viendra jouer tout près de là, à Clermont.

Libre depuis la fin de son contrat avec la formation turque de Yeni Malatyaspor, Mehdi Zeffane s'est engagé ce mercredi avec le Clermont Foot. Le latéral droit de 30 ans est la troisième recrue des Auvergnats après Mory Diaw et Neto Borges, et avant peut-être la signature de Maxime Gonalons dans les prochains jours. Il s'agira du troisième club français l'international algérien après l'OL et Rennes.