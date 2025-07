Officiel ‍: Luka Modric rejoint l'AC Milan

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Luka Modric a signé à l'AC Milan. Le club lombard l'a annoncé ce lundi officiellement. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid a paraphé un contrat d'un an avec les Lombards, assorti d'une option d'une saison supplémentaire.

L'international croate portera le numéro 14 avec les pensionnaires de San Siro.

🚨❤️🖤 OFFICIAL: Luka Modrić joins AC Milan on one year deal plus option to extend until June 2027.



New chapter with shirt No. 1️⃣4️⃣. 🇭🇷 pic.twitter.com/oiY1nhEz6N