Officiel ‍: Liam Delap signe à Chelsea

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Révélation de la saison en Premier League avec Ipswich Town, le jeune anglais Liam Delap va poursuivre sa carrière à Chelsea. L'attaquant de 22 ans a signé avec les Blues. Le transfert a été officialisé ce mercredi soir pour un peu plus de 35 millions d'euros et 6 ans de contrat. Le fils du roi des touches longues Rory Delap va tenter de se faire un nom à Londres pour séduire Thomas Tuchel et le convaincre de l'emmener au Mondial 2026 avec l'Angleterre.