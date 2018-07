Officiel : Le Real Madrid recrute Odriozola

Dans : Mercato, Liga.

Convoqué avec la sélection espagnole en Russie, Alvaro Odriozola n’a pas vraiment eu l’occasion de se montrer. Néanmoins, sa très belle saison dernière avec la Real Sociedad va lui permettre de faire le grand saut puisque le Real Madrid a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec la Real Sociedad au sujet de son transfert. L’arrière droit sera officiellement un joueur merengue après la visite médicale, qui ne saurait tarder. Le montant du transfert sera de 40 ME et Odriozola s'est engagé pour six ans avec le Real Madrid.