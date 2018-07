Officiel : Le Real annonce le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juve !

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Dans un communiqué publié ce mardi après-midi, le Real Madrid a officialisé le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Ces dernières heures, la somme de 105ME était évoquée par la presse espagnole pour le transfert de l’international portugais.

« Le Real Madrid annonce que, compte tenu de la volonté et de la demandée exprimée par Cristiano Ronaldo, le club a accepté son transfert à la Juventus FC. Aujourd’hui, le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude à un joueur qui s’est imposé comme le meilleur joueur dans le monde et a marqué l’histoire de notre club de football. Pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo sera toujours l’un de ses grands symboles et une référence unique. Cristiano, le Real sera toujours votre maison » a expliqué le champion d’Europe en titre sur son site officiel. Actuellement en vacances, le joueur passera sa visite médicale à la Juve la semaine prochaine.