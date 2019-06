Officiel : Le Benfica reçoit 126 ME pour Joao Felix, plus que la clause libératoire !

Dans : Mercato, Foot Europeen, Liga.

Considéré comme le grand espoir du football portugais en attaque, Joao Felix va changer d’air cet été.

L’Atlético Madrid souhaite à tout prix le recueillir pour en faire le successeur d’Antoine Griezmann, et est prêt à faire d’incroyables efforts pour lui. Ainsi, le Benfica Lisbonne a fait savoir dans un communiqué avoir reçu une offre qui ne peut pas se refuser, dans tous les sens du terme, pour son jeune buteur de 19 ans.

Le club lisboète dispose en effet d’une proposition à hauteur de 126 ME, soit plus que sa clause libératoire de 120 ME, ce qui s’explique par « des coûts financiers indexés au paiement de la prestation prévus », selon le Benfica. Quoi qu’il en soit, son transfert pour le club madrilène ne fait désormais guère de doute, à moins qu’un autre club ne monte aussi ou plus haut et parvienne à faire changer d’avis l’attaquant portugais.