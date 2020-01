Officiel : Jean-Kevin Augustin quitte Monaco pour Leeds

Pari peu coûteux puisqu’il s’agissait d’un prêt, Jean-Kevin Augustin n’a toutefois pas réussi à s’imposer à l’AS Monaco. L’attaquant formé au PSG, qui appartient toujours à Leipzig, a ainsi quitté le club de la Principauté ce lundi, pour rejoindre Leeds. Une arrivée qui se fait également sous la forme d’un prêt pour l’attaquant de 22 ans qui va tenter d’aider la formation de Marcelo Bielsa à aller chercher son billet direct pour la Premier League.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Jean-Kevin Augustin on an initial loan deal from Red Bull Leipzig