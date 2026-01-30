Officiel : Evann Guessand prêté à Crystal Palace

Pas du tout envie de son retour, meme si j'ai adoré le joueur. J'ai juste envie qu'il revienne en tant qu'entraineur des attaquants mais pas en tant que joueur.
faux. Next
Même avec tout le talent qu'il a et l'image laissé a Lyon ca n'est ni le moment pour lui et pour le club
Magnifique 👏🏼
Assez improbable, sauf énorme plus value ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Evann Guessand: The Next Chapter ✍️