Officiel : Evann Guessand prêté à Crystal Palace

Troisième club en un peu plus de 6 mois pour Evann Guessand. Transféré de Nice à Aston Villa l'été dernier, le joueur de 24 ans file déjà à Crystal Palace en prêt pour la seconde partie de saison. Le club londonien a officialisé le mouvement ce vendredi soir. Dans le sud de la capitale anglaise, Guessand tentera d'obtenir plus de temps de jeu qu'à Birmingham. C'est essentiel pour entrer dans le onze ivoirien à la prochaine coupe du monde.