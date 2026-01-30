ICONSPORT_278318_0004
Officiel : Evann Guessand prêté à Crystal Palace

Mercato30 janv. , 21:21
parMehdi Lunay
Troisième club en un peu plus de 6 mois pour Evann Guessand. Transféré de Nice à Aston Villa l'été dernier, le joueur de 24 ans file déjà à Crystal Palace en prêt pour la seconde partie de saison. Le club londonien a officialisé le mouvement ce vendredi soir. Dans le sud de la capitale anglaise, Guessand tentera d'obtenir plus de temps de jeu qu'à Birmingham. C'est essentiel pour entrer dans le onze ivoirien à la prochaine coupe du monde.
Derniers commentaires

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Pas du tout envie de son retour, meme si j'ai adoré le joueur. J'ai juste envie qu'il revienne en tant qu'entraineur des attaquants mais pas en tant que joueur.

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

faux. Next

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Même avec tout le talent qu'il a et l'image laissé a Lyon ca n'est ni le moment pour lui et pour le club

Le poignant hommage de l’OL aux supporters du PAOK

Magnifique 👏🏼

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

Assez improbable, sauf énorme plus value ....

Loading