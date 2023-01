Officiel : Dango Ouattara quitte Lorient pour 27,5 ME

Auteur d’une bonne première partie de saison sous le maillot de Lorient, Dango Ouattara vient officiellement d’être transféré à Bournemouth pour 27,5 millions d’euros. Les Merlus ont annoncé la nouvelle ce jeudi soir dans un communiqué :

We're delighted to confirm the signing of Dango Ouattara on a five-and-a-half-year deal ✍️



Welcome to #afcb, Dango 🤝