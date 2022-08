Officiel : Cucurella signe à Chelsea pour 65 millions

Voilà un transfert qui risque de faire parler. Après trois dernières journées complètement folles, Chelsea a officialisée l’arrivée de Marc Cucurella. L’international espoir de Brighton rejoint les Blues dans le cadre d’un transfert à 65 millions d’euros, et 8 millions d’euros supplémentaires en bonus éventuels. Le joueur formé à Barcelone, qui peut jouer comme milieu ou latéral gauche, s’est engagé pour six ans avec les Blues.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.



Following reports from numerous media outlets this week, we can confirm an agreement has been reached with Brighton and Hove Albion for the signing of Marc Cucurella.