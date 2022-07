Officiel : Christian Eriksen signe à Manchester United

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Libre de tout engagement, Christian Eriksen a décidé de rejoindre Manchester United.

Le milieu de terrain danois, qui a frôlé la mort il y a un an lors de l’Euro 2020, a réalisé une splendide deuxième partie de saison avec Brentford et a ainsi relancé totalement sa carrière. Le milieu de terrain révélé à l’Ajax puis métronome de Tottenham, s’est engagé pour trois saisons avec les Red Devils. « Manchester est un club spécial, et j'ai hâte de commencer. J'ai eu le privilège de jouer à Old Trafford plusieurs fois mais le faire sous le maillot rouge de United sera une sensation incroyable », a livré l’international danois de 30 ans.