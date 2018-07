Officiel : Cette fois, c'est sûr, Malcom est un joueur du FC Barcelone

Dans : Mercato, Bordeaux, Liga.

Attendu il y a 24 heures à Rome par les supporters de la Roma, Malcom s’est engagé ce mardi au... FC Barcelone. Après un ultime demi-tour dans ce dossier très compliqué, l’ailier brésilien de Bordeaux a finalement signé pour le club catalan, qui a fait une offre améliorée aux Girondins ce lundi soir, et a surtout fait craquer le joueur, qui a préféré rejoindre le champion d’Espagne. Le montant du transfert serait de 41 ME, nouveau record pour Bordeaux. Malcom s'est engagé pour cinq saisons, et sa clause libératoire est désormais de 300 ME.