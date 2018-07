Officiel : Blind quitte MU pour revenir au bercail

Grand espoir défensif de l’Ajax Amsterdam et des Pays-Bas, Daley Blind n’a jamais réussi à faire l’unanimité au sein de Manchester United, où il était arrivé en 2014 après une Coupe du monde de haute volée. Le fils de Danny Blind va quitter le Théâtre des Rêves à un an de la fin de son contrat, pour retrouver son club formateur. Manchester United et l’Ajax ont annoncé son transfert, qui tournerait autour de 16 ME.

#MUFC has agreed terms with Ajax for the transfer of @BlindDaley. A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/XEvxEeOG2I