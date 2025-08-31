Officiel ‍: Attendu à Angers, Labeau-Lascary file à Brest

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Tout proche de rejoindre Angers pour compenser en partie le départ d’Esteban Lepaul à Rennes, Rémy Labeau-Lascary va finalement poursuivre sa carrière du côté de Brest. En effet, ce dimanche soir, le club breton a officialisé la nouvelle : « Le Stade Brestois 29 est heureux d’officialiser le prêt de Rémy Labeau Lascary en provenance du RC Lens. Le jeune attaquant de 22 ans portera le numéro 14 ».

Le Stade Brestois 29 est heureux d’officialiser le prêt de Rémy Labeau Lascary en provenance du RC Lens. Le jeune attaquant de 22 ans portera le numéro 14 ✍️ — Stade Brestois 29 (@SB29) August 31, 2025

Cette signature met fin à un énorme imbroglio sachant que Labeau-Lascary devait signer à Angers, mais le SCO n’a pas réussi à l’inscrire pour des raisons financières auprès de la DNCG. C'est donc en Bretagne que l'attaquant de 22 ans va tenter de relancer sa carrière.