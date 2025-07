Officiel ‍: Alexandre Lacazette signe à Neom SC

Fini l'Europe, direction l'Arabie Saoudite pour Alexandre Lacazette. Le buteur emblématique de l'Olympique Lyonnais s'est engagé librement comme prévu avec le Neom SC. Le club saoudien a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux avec une vidéo à l'appui. « Du berceau du patrimoine lyonnais à la frontière du futur chez NEOM SC. Le tireur d'élite Alexandre Lacazette est arrivé », a écrit Neom SC.

From the cradle of heritage in Lyon to the frontier of the future at NEOM S.C. 🌟 ​



Sharpshooter @LacazetteAlex has arrived. ✔️ ​#NEOMSportsClub pic.twitter.com/XkRQh6WcQV