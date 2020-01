Officiel : 25 matchs en L2, Monaco lâche 10 ME pour Marcelin

Dans : Mercato.

Pépite de l’AJ Auxerre, Harisson Marcelin a signé ce jeudi soir pour l’AS Monaco. Le jeune défenseur central de 19 ans fait l’objet d’un transfert de 10 ME, et a signé un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2024. « Je suis très fier de ma signature à l’AS Monaco, un club historique du championnat de France qui donne la chance aux jeunes joueurs de s’exprimer au plus haut niveau. Je suis très heureux de rejoindre le club et cet effectif composé de grands joueurs auprès de qui je vais pouvoir apprendre et progresser », a déclaré l’international U19 français, qui compte 25 matchs en Ligue 2 dans sa carrière pour le moment.