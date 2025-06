Officiel ‍: 136 millions d’euros, Wirtz dans l'histoire du football

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

C’est d’ores et déjà le transfert de l’été. Florian Wirtz a fini de passer sa visite médicale à Liverpool et il vient de s’engager avec les Reds en provenance du Bayer Leverkusen. Le meneur de jeu allemand fait l’objet d’un transfert de 136 millions d’euros selon les dernières indiscrétions de The Athletic, ce qui le place à la troisième place des plus gros transferts de l’histoire du football, derrière Neymar et Mbappé, mais devant Coutinho et Dembélé. L’international allemand avait fait toute sa carrière avec Leverkusen, qu’il quitte donc après 200 matchs disputés.