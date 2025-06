Nkunku offert au Barça, la réponse est terrible

Cantonné au banc de touche à Chelsea, Christopher Nkunku veut quitter les Blues cet été. Encore faut-il trouver un club intéressé pour s'offrir ses services. Chelsea tente de l'envoyer au FC Barcelone mais les Catalans ont une autre idée en tête.

Cartouche offensive de Didier Deschamps par le passé, Christopher Nkunku n'est plus invité en Equipe de France depuis plusieurs mois. La faute aux blessures et à son statut de remplaçant à Chelsea. L'ancien joueur de Leipzig paye les choix de son manager Enzo Maresca. Plan B voire C en Premier League, Nkunku a dû se contenter des affiches peu séduisantes de Ligue Conférence comme lot de consolation. L'ailier français veut absolument partir cet été pour espérer jouer le Mondial 2026. Néanmoins, les offres ne sont pas légion pour le moment. Chelsea lui a pourtant filé un petit coup de main en tentant de l'envoyer au FC Barcelone.

Les Londoniens sont attirés par le milieu de terrain barcelonais Fermin Lopez. Pour attirer le jeune joueur, les Blues ont proposé un échange avec Christopher Nkunku à son club selon les informations de Mundo Deportivo. Une option fermement rejetée par les Blaugranas. Premièrement, Hansi Flick ne veut pas lâcher Lopez. Même s'il n'est pas toujours titulaire, il est indispensable dans la rotation et fait figure de joker de luxe.

