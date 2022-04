Nkunku détourné du PSG par une offre mirobolante ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison exceptionnelle sous les couleurs du RB Leipzig, le néo-international français Christopher Nkunku attire les convoitises.

Avec 28 buts et 15 passes décisives en 42 matchs avec Leipzig cette saison, Christopher Nkunku fait partie des joueurs les plus décisifs de la planète. En toute logique, le nom de l’international français (2 sélections) circule dans plusieurs gros clubs européens dans l’optique du prochain mercato. La rumeur d’un intérêt du PSG revient avec de plus en plus d’insistance ces dernières semaines dans la mesure où le club de la capitale va procéder à une refonte de son effectif lors du mercato estival et notamment de son secteur offensif, où Mbappé, Neymar, Di Maria ou encore Icardi et Draxler sont tous susceptibles de partir. A en croire le site Fichajes.net, Manchester United pourrait néanmoins constituer une réelle menace pour le PSG dans le dossier Christopher Nkunku lors de ce mercato d’été.

Christophe Nkunku est ENCORE une fois élu « joueur du mois » en Bundesliga 🥇🇫🇷



Quelle saison de malade pour le français 🤯🤯 pic.twitter.com/Cnk8Oy9IBd — BeFoot (@_BeFoot) April 11, 2022

Manchester United prêt à miser 70 ME sur Nkunku ?

Le média espagnol croit savoir que Manchester United est à ce jour le club le plus chaud pour accueillir Christopher Nkunku l’été prochain. Les Red Devils, qui réalisent une saison extrêmement décevante, sont déterminés à l’idée de réaliser un ou deux gros coups sur le marché des transferts pour faire oublier leurs résultats catastrophiques. Et vraisemblablement, Christopher Nkunku est l’une des priorités de Manchester United. Dans ce dossier, les Red Devils ont les moyens de leurs ambitions dans la mesure où ils pourraient monter jusqu’à 70 millions d’euros pour faire craquer le RB Leipzig. Une offre colossale pour Christopher Nkunku, que le Paris Saint-Germain pourrait faire le choix de ne pas égaler. Malgré l’intérêt certain pour le néo-international français, le PSG n’a pas l’intention de débourser une telle somme pour racheter l’un de ses anciens joueurs. Manchester United pourrait donc rapidement devenir le grand favori dans le dossier Christopher Nkunku, même si le joueur pourrait privilégier logiquement un club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Ce qui a peu de chances d’être le cas de Manchester United…