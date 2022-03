Sept prétendants pour Nkunku dont le PSG, transfert record !

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Intenable avec le RB Leipzig cette saison, Christopher Nkunku est courtisé par les plus grandes écuries européennes dont le PSG. Le club de Bundesliga a fixé le prix de l'ancien parisien.

Christopher Nkunku ? Toute l'Europe se l'arrache. Le milieu offensif tricolore vit un rêve éveillé cette saison entre performances stratosphériques au RB Leipzig et première convocation puis sélection en Équipe de France. Depuis le mois d'août, l'ancien titi formé au Paris Saint-Germain a marqué 26 buts et délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues, ce qui en fait le deuxième joueur le plus prolifique de Bundesliga derrière Robert Lewandowski. D'après ESPN, Christopher Nkunku est très convoité par sept top clubs européens : le PSG, MU, City, Liverpool, Arsenal, le Real et le Bayern. Mis à part le Bayern Munich, tous sont prêts à donner le montant demandé par le RB Leipzig en l'échange de l'ancien parisien sous contrat avec le RBL jusque juin 2024. Le Paris Saint-Germain suit attentivement la situation de son ancien joueur et pourrait vite passer à l'action en cas de départ de Kylian Mbappé. Le club parisien apparaît ici comme le favori. « Le PSG se rend compte qu'une erreur a été commise au départ de Nkunku, mais aurait-il pu progresser comme il l'a fait ? Probablement pas, mais maintenant on va lui offrir la chance de revenir et le joueur et le club pensent qu'il y a un travail inachevé à Paris » a déclaré une source proche du dossier à 90 min.

Nkunku ? 75 millions d'euros ou rien

Seulement âgé de 24 ans, le Français pourrait partir pour une somme record. En effet, le RB Leipzig n'étudiera aucune offre inférieure à 75 millions d'euros. Arrivé en 2019 pour seulement 13 millions d'euros, le club allemand effectuerait une plus value de 62 millions d'euros ! En cas de transfert du protégé de Pini Zahavi, il s'agirait de la plus grosse vente jamais enregistrée par l'actuel quatrième de Bundesliga. A titre de comparaison, devant Naby Keita (60M), Timo Werner (53M) ou Dayot Upamecano (42M). Toujours d'après ESPN, l'entourage de Christopher Nkunku espère que le club acceptera une offre de l'ordre de 60 millions d'euros.