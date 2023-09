Nicolas Pépé part à Trabzonspor

Nicolas Pépé rebondit à Trabzonspor (Turquie). L'ailier ivorien de 28 ans a résilié son contrat avec Arsenal ce samedi comme l'ont annoncé les Gunners. Pépé était en Turquie ce soir pour signer avec Trabzonspor. Il a signé un contrat d'un an plus une deuxième en option selon Fabrizio Romano. Il tentera de relancer sa carrière après un prêt peu concluant à Nice la saison passée.

Nicolas Pépé signing his contract as new Trabzonspor player. Deal until June 2024 plus option for further year. 🔵🟣🇹🇷 pic.twitter.com/adSon6ETDE