Nicolas Pépé à vendre, le duel OM-OL inévitable ?

Par Corentin Facy

Eblouissant avec la Côte d’Ivoire contre la France il y a quelques semaines, Nicolas Pépé n’est pas aussi brillant avec Arsenal cette saison.

Dans le top 3 des meilleurs joueurs de Ligue 1 en 2019, Nicolas Pépé a fait l’objet d’un transfert colossal de Lille à Arsenal pour 80 millions d’euros il y a trois ans. Malheureusement pour lui, l’international ivoirien ne s’est jamais imposé chez les Gunners. Et pour preuve, sa saison 2021-2022 est famélique avec seulement 3 buts et 5 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues. En fin de contrat avec Arsenal dans deux ans, Nicolas Pépé pourrait faire l’objet d’un transfert lors du prochain mercato estival. En effet, Mikel Arteta ne semble plus avoir la patience nécessaire avec l’ex-attaquant de Lille et aimerait le vendre avant que la situation contractuelle de Nicolas Pépé ne devienne trop délicate.

Arsenal veut se débarrasser de Pépé

C’est ainsi que selon les informations du site Fichajes.net, Arsenal a fait savoir aux représentants de Nicolas Pépé qu’il était préférable que l’ancienne pépite d’Angers trouve un nouveau club lors du prochain mercato. A ce jour, le prix fixé par Arsenal pour le futur transfert de Nicolas Pépé n’a pas filtré. Mais nul doute que trois ans après son transfert pour 80 millions d’euros, la valeur marchande du gaucher de 26 ans a brutalement chuté. En cas de proposition avoisinant les 30 millions d’euros, Arsenal pourrait réfléchir. Le média croit savoir que Nicolas Pépé est très apprécié en Allemagne mais également en France, où son nom a parfois été associé à Lyon et à Marseille. Dans ce dossier, on voit d’ailleurs venir le duel entre le club de Jean-Michel Aulas et celui présidé par Pablo Longoria. En effet, l’OL et l’OM pourraient tenter leur chance, notamment dans le cadre d’un prêt avec ou sans option d’achat. Ce ne sont en tout cas pas Jorge Sampaoli et Peter Bosz qui s’opposeront à la venue d’un joueur tel que Nicolas Pépé dans leur effectif lors du prochain mercato.