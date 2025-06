Nico Williams au Barça, Lamine Yamal vend la mèche

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Nico Williams a de grandes chances de quitter Bilbao au mercato. L'ailier espagnol est convoité par le Bayern mais c'est le Barça qui est en passe de rafler la mise. Lamine Yamal semble sûr de retrouver bientôt son pote en Catalogne.

Depuis son Euro 2024 éblouissant avec l'Espagne, Nico Williams est devenu l'un des joueurs les plus prisés d'Europe. Cependant, il était resté à l'Athletic Bilbao contre toute attente l'été dernier malgré un fort intérêt du FC Barcelone. Les Blaugranas voulaient recréer le duo offensif Lamine Yamal-Nico Williams, si efficace avec la Roja. Un an plus tard, son départ du Pays Basque est encore plus crédible. Le joueur de 22 ans est toujours ciblé par le Barça. Le Bayern Munich est un autre sérieux prétendant pour son transfert. Ces dernières heures, le natif de Pampelune semblait se diriger vers la Catalogne.

Yamal annonce le transfert de Williams ?

Plusieurs médias dont les Catalans de Sport et les Français de Foot Mercato font état d'une réunion entre Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, et l'entourage de Nico Williams. Un accord est tout proche d'être trouvé. Les supporters catalans sont optimistes et leur chouchou Lamine Yamal a confirmé la tendance avec un post sur ses réseaux sociaux.

🚨Lamine Yamal on Instagram.



Nico Williams to Barcelona? 🔜👀 pic.twitter.com/nITQQKraWm — The Screenshot Lad (@thescreenlad) June 13, 2025

Le prodige de 17 ans a publié une photo de lui-même avec Nico Williams en équipe d'Espagne pendant une célébration de but. Une manière d'indiquer sans le dire que leurs retrouvailles en club va bientôt intervenir. Une très bonne nouvelle pour Lamine Yamal qui a énormément poussé en coulisses pour que le Barça attire son ami et compatriote. Au vu de la relation technique entre les deux hommes sur le terrain, le FC Barcelone peut se frotter les mains et sera une très grande menace en Europe la saison prochaine.