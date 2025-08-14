Ni PSG, ni Real, Konaté discute avec le Barça ‍!

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

Cité depuis très longtemps comme étant la recrue idéale du Real Madrid et associé au PSG car il correspond au profil type du board parisien, Ibrahima Konaté discute en parallèle avec un tout autre club.

Le cas Ibrahima Konaté est extrêmement complexe. Considéré comme une valeur sûre de l'effectif de Liverpool, le natif de Paris sera toutefois en fin de contrat en juin 2026, soit dans moins d'un an. Une situation qui a poussé les Reds à s'activer pour le prolonger. Mais malgré plusieurs offres qui lui ont été transmises, le joueur formé à Sochaux a tout refusé. En cause, une envie de signer au Real Madrid cet été ou à l'issue de la saison prochaine via une signature libre. Également convoité pendant un long moment par le Paris Saint-Germain, « Ibou » discute en parallèle avec un club farouchement rival des Merengues et des Parisiens.

Konaté discute avec le Barça

Si l'on en croit les informations de Sempre Barça, le FC Barcelone a déjà entamé des discussions préliminaires avec l'entourage d'Ibrahima Konaté. Le secteur défensif des Blaugranas est plus vulnérable depuis le départ d'Iñigo Martinez à Al-Nassr. En ce sens, Deco et Joan Laporta verraient d'un bon œil l'arrivée d'un défenseur central pour combler ce vide et apporter plus d'assurance que le contrasté Ronald Araujo. Et la situation contractuelle complexe dans laquelle se trouve Ibrahima Konaté donne de l'espoir aux Catalans.

Quant à Ibrahima Konaté, les premiers échanges réalisés entre le FC Barcelone et son entourage révèle que l'international français n'est pas opposé à l'idée de s'engager avec le club catalan. En tout cas, Liverpool persiste et espère encore pouvoir trouver une solution contractuelle pour conserver son joueur. Nul doute que son dossier continuera de faire couler beaucoup d'encre dans les semaines à venir.