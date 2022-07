Ngolo Kanté, un choix brutal au mercato

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Chelsea dans un an, Ngolo Kanté n’est pas certain de poursuivre sa carrière chez les Blues.

Homme fort de Chelsea depuis de longues années, Ngolo Kanté n’est plus autant indispensable que par le passé chez les Blues. Et pour cause, l’international tricolore a connu une saison 2021-2022 très compliquée avec de nombreuses blessures et Thomas Tuchel a par conséquent été obligé de s’adapter et de faire sans l’homme aux trois poumons au milieu de terrain. Des joueurs tels que Mateo Kovacic ont pris du galon et à un an du terme du contrat de Ngolo Kanté, Chelsea envisage de se séparer du champion du monde afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro dans un an. A en croire les informations de Todo Fichajes, Arsenal souhaite profiter de la situation et va tenter le coup à fond dans le but de signer le gros coup de l’été en recrutant Ngolo Kanté.

Arsenal tente l'énorme coup Ngolo Kanté

Dans un premier temps, Chelsea souhaitait prolonger le contrat du Français mais il semblerait que ce dernier ait de fortes exigences pour signer un nouveau bail en faveur des Blues. Ngolo Kanté ne serait plus fermé à l’idée de changer d’air, une aubaine pour Arsenal, dont le manager Mikel Arteta fait de ce dossier une priorité estivale. Le technicien espagnol a le soutien de sa direction, laquelle lui a promis de faire son maximum afin de recruter Ngolo Kanté cet été. Reste que pour s’attacher les services de l’ancien milieu de terrain du SM Caen et de Leicester, il faudra payer cher, et cela malgré la situation contractuelle du joueur. Un transfert aux alentours de 40 millions d’euros est évoqué et il reste à voir si Arsenal sera d’accord pour payer un tel prix afin de recruter un trentenaire à gros salaire, aux pépins physiques de plus en plus nombreux et qui arrive dans sa dernière année de contrat. Si le transfert de Kanté à Arsenal se concrétisait, il s’agirait d’un choix de carrière surprenant pour le joueur, habitué à jouer la Ligue des Champions et qui devrait se contenter de l’Europa League chez les Gunners.