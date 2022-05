Ngolo Kanté à Barcelone, coup de tonnerre au mercato ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Chelsea en juin 2023, Ngolo Kanté attise les convoitises à l’approche du mercato estival.

Régulièrement cité comme une cible du Paris Saint-Germain en période de mercato, Ngolo Kanté sera-t-il une nouvelle fois dans le viseur du club de la capitale cet été ? Ce n’est pas encore le cas, mais cela ne veut pas dire pour autant que le milieu défensif de Chelsea et de l’Equipe de France n’attise pas les convoitises. Au contraire, le site Fichajes.net croit savoir que la situation contractuelle de Ngolo Kanté, en fin de contrat avec Chelsea dans un an, suscite la curiosité de nombreux clubs. C’est par exemple le cas du FC Barcelone, qui cherche à renforcer son milieu de terrain et dont l’entraîneur Xavi aurait fait de l’ancien numéro six du Stade Malherbe de Caen l’une de ses priorités. Le coach du FC Barcelone adore le profil de Ngolo Kanté et aurait demandé son recrutement à Joan Laporta.

Kanté intéresse Barcelone, le PSG et Manchester United

Le média espagnol dévoile que l’objectif n°1 de Chelsea est logiquement de convaincre Ngolo Kanté de prolonger chez les Blues. En revanche, il est clair que si le troisième de la Premier League ne parvient pas à renouveler le bail de Ngolo Kanté, alors la décision de le vendre sera prise assez rapidement. Et pour cause, il est impensable pour Chelsea de voir Ngolo Kanté partir librement à la fin de son contrat en juin 2023 et ne pas rapporter un sou à Chelsea. Une aubaine pour le FC Barcelone, dont le conseil d’administration est prêt à suivre Xavi sur ce dossier en faisant de l’international français l’une de ses priorités. Sans être très bouillant sur le dossier pour le moment, le PSG surveille l’évolution de la situation de Ngolo Kanté selon le média, au même titre que Manchester United. Deux clubs aux moyens colossaux qui sont capables de rivaliser avec le FC Barcelone. Reste à connaître les intentions du champion du monde 2018, lequel a toujours clamé son envie de rester en Premier League, un championnat dans lequel il se sent pleinement épanoui.