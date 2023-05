Neymar à Man United même sans le Qatar ‍!

Des rumeurs de plus en plus insistantes envoient Neymar en Premier League, à Manchester United en priorité. Erik Ten Hag lui-même ne le nie pas devant la presse, représentant un club à la recherche d'un leader pour la saison prochaine. Pendant ce temps, Neymar assistait ce dimanche au GP de Monaco.

On le pensait parti pour durer très longtemps au PSG, lui qui a un contrat jusqu'en 2025 dans le club de la capitale. Neymar va t-il finalement changer d'air cet été ? Il semble bien que la Premier League lui fait les yeux doux : Newcastle et Manchester United notamment pensent à lui. Les Red Devils reviennent le plus souvent dans la presse britannique concernant le dossier Neymar. Simple rumeur ou intérêt bien réel, Erik Ten Hag a semé le doute en conférence de presse. Le technicien néerlandais n'a pas nié, sortant une réponse assez mystérieuse. « Dès que nous aurons des informations, nous vous le dirons », a t-il indiqué comme pour confirmer ces rumeurs sur Neymar.

Certains observateurs sourient à cette information. Le joueur brésilien de 31 ans, actuellement blessé à la cheville, n'a pas toujours été très sérieux ces dernières années dans son approche du terrain. Son comportement hors-terrain peut même dissuader tout club avec de fortes ambitions de le recruter. Pourtant, selon le Daily Express, Manchester United a bien l'intention de le recruter pour cet été et cela répondrait à une logique bien précise.

🗣️ "When we have news we will tell you."



Erik ten Hag comments on whether Anthony Martial could be one of the players leaving Manchester United this summer and the reports of the club being linked with Neymar. pic.twitter.com/M9w6zNlLHn