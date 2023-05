Newcastle entre dans la course pour Moussa Diaby

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat allemand, Moussa Diaby est courtisé par plusieurs grands clubs européens, dont son club formateur, le PSG.

Récemment racheté par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, Newcastle a désormais les moyens d'être très compétitif sur le marché des transferts. Le club anglais est toujours quatrième de la Premier League, et donc en bonne voie pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Une donnée importante à prendre en compte pour attirer de grands joueurs. Selon les informations du journal l'Équipe, Newcastle s'apprête à frapper fort lors du prochain mercato estival. Les Magpies sont très intéressés par Moussa Diaby. Le Français, qui est un joueur important de la Bundesliga va probablement être l'une des attractions du mercato. Si Newcastle souhaite s'offrir les services du joueur de 23 ans, ce n'est pas le seul cador à apprécier le profil de l'ancien ailier du PSG.

Moussa Diaby a la cote chez les cadors européens

Outre le Paris Saint-Germain, qui aimerait faire revenir son ancien joueur, le Real Madrid est également dans la course pour Moussa Diaby. Auteur de 14 buts inscrits et de 11 passes décisives avec le Bayer Leverkusen, le Français a désormais le niveau international bien qu'il ne soit pas un titulaire en Équipe de France. En Allemagne, il rayonne avec Leverkusen son club depuis quatre saisons. Cette année, Diaby et ses coéquipiers sont en demi-finales de l'Europa League et sont en lice pour remporter le deuxième titre européen de l'histoire du club de la Rhénanie du Nord. L'Équipe affirme que les dirigeants allemands ne sont pas fermés à l'idée de vendre Moussa Diaby cette année, mais ne comptent pas le brader pour autant. Évalué à 50 millions d'euros sur Transfermarkt, le natif de Paris a de fortes chances de partir pour un montant bien supérieur. Reste à savoir qui du Real Madrid, de Newcastle ou du PSG va réussir à attirer le joyau du Bayer.