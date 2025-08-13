Nantes et Brest au duel pour un crack de Monaco

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

Le Stade Brestois et le FC Nantes sont au coude à coude pour recruter le jeune attaquant Lucas Michal (20 ans) en provenance de l'AS Monaco. Les deux formations de l'Ouest ont déjà transmis une offre.

L'ouverture de la saison 2025-2026 de Ligue 1 approche à grands pas et tous les clubs français n'ont pas totalement terminé de finaliser leur effectif. Le Stade Brestois et le FC Nantes n'y échappent pas. Les Canaris se préparent à se séparer de Matthis Abline et attendent une offre colossale de 40 millions d'euros pour le vendre. Une somme qui pourrait renflouer les caisses du club et qui permettra, aussi et surtout, d'investir dans les derniers recrutements. De son côté, Brest cherche à renforcer son secteur offensif, qui manque cruellement de joueurs pour jouer dans la rotation. Les deux écuries se retrouvent ainsi au coude à coude pour la même recrue potentielle, Lucas Michal.

Nantes et Brest luttent pour Lucas Michal

Si l'on en croit les informations de L'Equipe, Brest et Nantes ont tous les deux formulé une offre à l'AS Monaco pour le jeune attaquant de 20 ans, Lucas Michal. Sous contrat jusqu'en juin 2029, celui qui a connu une dernière saison mouvementée, alternant entre l'équipe réserve et des combats de matchs en Ligue 1 et en Ligue des champions, pourrait quitter le Rocher cet été. Brest a proposé une offre de 2 millions d'euros, plus des bonus, tandis que le FC Nantes a proposé un prêt avec une option d'achat de 2,5 millions d'euros. Les deux offres n'ont pas convaincu la direction de l'AS Monaco qui les a déclinées.

Le quotidien sportif français indique que les discussions se poursuivent, alors que les Monégasques ont accepté l'idée que Lucas Michal partirait cet été. Reste à savoir qui de Brest ou de Nantes aura le dernier mot, sauf si un autre club double tout le monde.