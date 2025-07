MU ‍: Rashford à Barcelone, tout le monde est d'accord ‍!

Après l’échec Nico Williams, le FC Barcelone a fait le choix de se tourner vers Marcus Rashford et tout porte à croire que l’attaquant anglais de Manchester United va bientôt rejoindre les Blaugrana.

Indésirable à Manchester United, où il est toujours sous contrat jusqu’en 2028, Marcus Rashford a réussi à se relancer lors de la seconde partie de la saison dernière à Aston Villa. Le club entraîné par Unai Emery a toutefois décidé de ne pas lever son option d’achat à 40 millions d’euros, une aubaine dont le FC Barcelone entend bien profiter. Hansi Flick avait initialement fait de Nico Williams sa priorité et de Luiz Diaz son plan B. Mais l’attaquant de Bilbao a prolongé avec l’Athletic tandis que l’international colombien de Liverpool est tout proche du Bayern Munich. La piste Marcus Rashford a par conséquent été activée par le Barça, si l’on se fie aux informations du très sérieux David Ornstein.

🚨 Barcelona advancing on deal to sign Marcus Rashford from Man Utd. Offer via intermediaries loan + buy option. #MUFC have agreed - not done but final stages. Flick approves 27yo England int’l; suits #FCBarcelona on football/financial level @TheAthleticFC https://t.co/n6HWvIbJTp