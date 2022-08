MU : Le fiasco Cristiano Ronaldo, il le savait depuis le début

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Cristiano Ronaldo a beau afficher la volonté de quitter Manchester United, le Portugais ne croule pas sous les offres au mercato.

C’est même tout l’inverse qui est en train de se produire, et cela doit sans doute perturber Cristiano Ronaldo. Malgré son désir de quitter Manchester United, l’international portugais n’a pas une seule offre à se mettre sous la dent. Naples et le Sporting Portugal ont timidement manifesté leur intérêt pour Cristiano Ronaldo mais à priori, ces deux clubs manquent de standing pour accueillir l’actuel buteur de Manchester United. Pour rappel, CR7 souhaite quitter les Red Devils en raison de la non-qualification du club pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Mais en partant au clash avec Manchester United, l’ex-attaquant du Real Madrid a commis une grave erreur selon Jamie Carragher, lequel s’amuse de voir Cristiano Ronaldo galérer autant lors de ce mercato estival.

Cristiano Ronaldo, même Man United n'en veut plus

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« J’ai toujours pensé que c’était une signature bizarre. J’ai toujours senti que cette situation arriverait, même si Ronaldo a fait de bonnes choses. Aucun autre club en Europe ne le veut actuellement. Je peux me tromper, mais il ne semble pas qu’United puisse s’en séparer. Et si vous demandez à ten Hag, je pense qu’il ne le veut pas non plus. Je ne suis même pas sûr que le vestiaire de Manchester United veuille Cristiano Ronaldo actuellement » a lancé le consultant lors de l’émission Overlap. Reste maintenant à voir si le mercato de Cristiano Ronaldo se décantera durant le mois d’août, alors que le nom du Portugais avait circulé à Chelsea, au Bayern Munich, au PSG ou plus récemment à l’Atlético de Madrid, sans pour autant que ces clubs en question ne concrétisent ce timide intérêt par une offre. A défaut de trouver un nouveau club, Cristiano Ronaldo devra honorer son ultime année de contrat à Manchester United… sans disputer la Ligue des Champions et en s’exposant au retour en force de Lionel Messi au classement des buteurs de cette prestigieuse compétition.