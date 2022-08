Cristiano Ronaldo dérape, Ten Hag est écoeuré

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United et Cristiano Ronaldo devraient se séparer dans les prochains jours. Le Portugais souhaite même quitter les Red Devils avant dimanche.

Partira, partira pas ? L'avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United est encore très flou. Le quintuple Ballon d'Or souhaite partir, et d'ici dimanche. Mais le Portugais n'a pas pléthore de propositions jusqu'à maintenant. Son âge (37 ans) et son énorme salaire (17 millions d'euros par an) ne motivent pas forcément. En attendant de savoir s'il trouvera ou non chaussure à son pied, Cristiano Ronaldo se retrouve dans l'oeil du cyclone à Manchester. Car l'ancien du Real Madrid ne se comporte pas forcément de manière très professionnelle avec le club anglais. Après être arrivé en retard dans la préparation de Manchester United, Ronaldo a cette fois-ci agacé son entraîneur, Erik Ten Hag, lors de la rencontre face au Rayo.

Ronaldo, la goutte de trop !

Erik ten Hag sur l'attitude de Ronado de partir du stade avant la fin du match :



« C'est inacceptable. Pour tout le monde. Nous sommes une équipe et vous devez rester jusqu'à la fin. Il y en a d'autres qui ont fait ça ».



(@viaplaysportpl) pic.twitter.com/LMW38pgumh — BeFootball (@_BeFootball) August 3, 2022

Sorti par le Néerlandais, CR7 a quitté le stade avant même la fin de la rencontre. De quoi faire polémique. Interrogé sur le sujet par le média Viaplay Sport, Ten Hag n'a pas manqué de tacler publiquement Ronaldo. « L'accepter ? Absolument pas. C'est inacceptable. Je leur dis ceci, c'est inacceptable. Nous sommes une équipe, nous sommes une équipe. Vous devez rester jusqu'à la fin », a notamment indiqué Erik Ten Hag, qui visait aussi Diogo Dalot, également parti plus tôt que prévu d'Old Trafford. Difficile après cette nouvelle sortie d'imaginer Ronaldo continuer à Manchester United. Parmi les clubs potentiellement intéressés par CR7, le Napoli ou encore l'Atlético Madrid sont évoqués. Son agent, Jorge Mendes, devrait multiplier les contacts avec certaines équipes pour prendre la température. Si Ronaldo souhaite jouer dans une équipe qui disputera la prochaine Ligue des champions, son but est également d'arriver en grande forme pour la prochaine Coupe du monde.