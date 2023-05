MU : Camavinga et une star de la MNM, le Qatar veut du lourd

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Déterminé à racheter Manchester United, le président de la Qatar Islamic Bank (QIB), le cheikh Jassim ben Hamad Al Thani, a déposé une troisième offre pour racheter les Red Devils.

Le rachat de Manchester United s’éternise et pour l’heure, personne ne sait qui raflera la mise, à condition bien sûr que les Red Devils finissent par être vendus. La semaine dernière, le cheikh Jassim ben Hamad Al Thani a déposé son offre « finale » au rachat de Manchester United selon une source proche du dossier à l'AFP. A en croire les informations de Sky Sports, cette offre avoisine le montant colossal de 6 milliards d’euros. Avant même de savoir s’il sera l’heureux élu, l’homme d’affaires qatari a creusé plusieurs pistes dans l’optique du prochain mercato de Manchester United. Et le moins que l’on puisse dire, c’est le Qatar ne veut pas racheter le club résidant à Old Trafford pour faire de la figuration en Premier League.

Camavinga, Coman... et Mbappé ciblés par MU ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

A en croire les informations du Sun, Jassim ben Hamad Al Thani a ciblé trois joueurs à recruter en priorité à Manchester United en cas de rachat du club. Et il s’agit de trois internationaux français. Le premier n’est ordre qu’Eduardo Camavinga, en pleine progression avec le Real Madrid, où il s’est affirmé au fil de la saison comme un titulaire indiscutable dans l’esprit de Carlo Ancelotti, que ce soit au milieu de terrain ou au poste de latéral gauche. Kingsley Coman, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2027 et estimé à plus de 65 millions d’euros sur le marché des transferts, est également ciblé.

Mais à la surprise générale, on apprend qu’un certain Kylian Mbappé serait également une priorité du Qatar pour Manchester United. Une nouvelle qui ne rassurera pas vraiment les fans du Paris Saint-Germain, lesquels ont plutôt intérêt à croiser les doigts pour que Jassim ben Hamad Al Thani ne devienne pas dans les semaines à venir le prochain propriétaire de Manchester United. Entre dirigeants qataris, l'attaque frontale semble toutefois peu probable, sachant que le PSG préférerait largement céder Neymar, indésirable à Paris et qui possède encore un contra longue durée dans la capitale.