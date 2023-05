Messi met le Barça face à un terrible dilemme

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin, Lionel Messi est en partance vers le FC Barcelone… qui va néanmoins devoir faire de gros sacrifices pour rendre possible le retour de l’international argentin cet été.

Le titre de champion d’Espagne du FC Barcelone n'a pas fait disparaitre comme par magie les problèmes financiers du club catalan. Lionel Messi est bel et bien une priorité de Joan Laporta pour le mercato estival du Barça, mais pour rendre possible cette signature, le champion d’Espagne en titre va devoir faire de gros sacrifices financiers. Le départ à la retraite de Gérard Piqué il y a six mois et la fin de contrat de Sergio Busquets ont soulagé les finances du club blaugrana… mais cela ne suffira pas, et cela même si Lionel Messi va baisser son salaire par rapport à celui qu’il perçoit actuellement au Paris Saint-Germain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Selon les informations du Daily Mirror, l’état-major du FC Barcelone et Xavi doivent prendre de grosses décisions dans les jours à venir. Il est notamment question de définir trois à quatre joueurs que le Barça va devoir sacrifier afin de libérer de la masse salariale et ainsi permettre au club de signer le grand retour de Lionel Messi. A ce jour, le média britannique ne cite aucun nom mais à priori, Ousmane Dembélé ne sera pas retenu coûte que coûte. L’international français n’a plus qu’un an de contrat et sa clause libératoire s’élève à seulement 50 millions d’euros.

Plusieurs indésirables ciblés par le FC Barcelone

Un départ est envisageable, tout comme pour Ansu Fati, sur lequel Xavi compte très peu. En revanche, certains joueurs sont intransférables aux yeux de l’entraîneur barcelonais, qui a d’ores et déjà fait savoir que Ronald Araujo ne bougerait pas. Au rayon des indésirables, Barcelone pourrait tenter de convaincre Jordi Alba, Ferran Torres ou encore Franck Kessie d’accepter une baisse de salaire… ou de partir. Et tout cela dans un seul but : faire revenir Lionel Messi chez lui.