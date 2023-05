Messi et Cristiano Ronaldo, le cirque saoudien est écoeurant

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le transfert de Lionel Messi en Arabie saoudite avec un énorme contrat financier prend de l'ampleur. On pourrait assister au retour du duel Messi-Ronaldo sur un terrain de football. De quoi donner envie aux fans, pas à deux journalistes d'Eurosport.

Lionel Messi prend de plus en plus la direction de l'Arabie saoudite la saison prochaine. Ces derniers jours, la perspective d'un retour de l'Argentin au Barça a été balayée par l'offre financière démente des saoudiens. Pour 400 millions d'euros par saison, Messi jouerait pour Al Hilal et retrouverait son vieil ennemi portugais Cristiano Ronaldo. CR7 évolue dans le club rival, Al Nassr, depuis janvier dernier. Certains passionnés de football seront déçus de voir l'autre grand joueur du 21e siècle quitter l'Europe, six mois après le premier. Toutefois, bien d'autres fans dans le monde salivent d'avance à l'idée des retrouvailles Messi-Ronaldo sur un terrain de football.

Messi-Ronaldo, un pathétique spectacle à venir ?

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid en 2018, les deux hommes n'ont plus été dans le même championnat. Leurs confrontations sont devenues rarissimes à l'exception d'un match amical entre le PSG et Al Nassr Riyad en janvier dernier, en Arabie saoudite. Ce jour-là, la rencontre avait fait recette dans les tribunes comme devant la télé. Les deux stars mondiales n'avaient pas été en reste, marquant un but (Messi) et deux buts (Ronaldo) dans cette partie.

L'Arabie saoudite espère avoir convaincu Messi de jouer dans son Championnat en offrant un milliard d'euros sur deux ans, soit le double du contrat de Cristiano Ronaldo, mais le joueur, lié au PSG jusqu'à la fin de la saison, réserve sa décision https://t.co/LqTLvg7HOJ pic.twitter.com/Q6xYdfzYcK — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 10, 2023

L'engouement n'est toutefois pas partagé par Maxime Dupuis et Martin Mosnier de la rédaction football d'Eurosport.fr. Le premier notamment n'y va pas de main morte, décrivant leurs possibles retrouvailles comme un spectacle gênant loin du football où les deux hommes ont tant brillé par le passé. « Je trouve qu’il y a un côté un peu pathétique. Parce que s’il va en Arabie saoudite, il va retrouver Cristiano Ronaldo. Ça fait un peu cirque Pinder, les vieilles stars qui prennent résidence à Vegas ou les Harlem Globetrotters. Il y aurait deux matchs dans l’année qui intéresseraient tout le monde pour les voir jouer tous les deux. Je trouve cela triste qu’il aille là-bas », a t-il lâché, préférant clairement une fin de carrière plus passionnante pour Messi voire pour Ronaldo. Cependant, est-il possible d'envisager un retour de Messi au Barça ? Sportivement, la Pulga a tout accompli dans sa carrière en club et en sélection. Le championnat saoudien est moins exigeant physiquement pour lui et bien trop rémunérateur pour laisser passer l'occasion de s'y amuser cet été.