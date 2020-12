Mercato : Zinedine Zidane s'oppose à un départ au mercato

Dans : Mercato.

Très peu utilisé par Zinédine Zidane cette saison, Isco vit une saison compliquée à Madrid.

En grande difficulté il y a encore quelques semaines, le Real Madrid a parfaitement réagi en terminant en tête de sa poule de Ligue des Champions puis en battant le rival de l'Atletico en Liga, revenant sur le podium. Ces bonnes performances sont passées par le retour du trio magique au milieu de terrain : Casemiro, Kroos et Modric. Dans un tel contexte, difficile pour des joueurs comme Isco d'exister. Déjà à la peine l'année dernière, l'Espagnol n'est plus titulaire et n'a disputé que 300 malheureuses petites minutes depuis le début de la saison. Courtisé par la Juventus, Manchester City ou encore le PSG, le joueur de 28 ans pourrait rebondir dans de nombreuses formations européennes. Présent en conférence de presse à la veille du match face à Bilbao, Zinédine Zidane s'est exprimé sur son joueur.

« Isco va être important. Dernièrement, il ne joue pas beaucoup, je ne lui donne pas l'opportunité de montrer le joueur qu'il est. C'est un moment précis. Je suis désolé pour mes joueurs parce que j'aime beaucoup ces joueurs, je n'oublierai jamais ce que J'ai vécu avec ces joueurs. Il doit travailler. Je ne peux rien dire sur ce dont on parle parce que nous ne le contrôlons pas » a expliqué le coach madrilène. Avec le retour prévu de Fede Valverde, il est difficile d'imaginer le temps de jeu d'Isco augmenter. Malgré les paroles de son coach, le meneur de jeu aurait tout intérêt à quitter le Real Madrid.