Mercato : Vexé par la rumeur Neymar, Cristiano Ronaldo écoute trois clubs, dont le PSG

Dans : Mercato, PSG.

Officiellement désireux de poursuivre son aventure au Real Madrid, avec qui il a tout gagné au niveau des clubs, Cristiano Ronaldo sait par expérience qu’il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc pour rester au top.

C’est de cette façon qu’il avait signé sa dernière prolongation avec la Maison Blanche, laissant entendre qu’un retour à Manchester United ne le déplairait pas, avant de s’engager à nouveau avec le Real Madrid en novembre 2016. Sous contrat jusqu’en juin 2021, CR7 a encore le temps de voir venir, mais en tant que double tenant du titre du Ballon d’Or, il aimerait aussi avoir la meilleure fiche de paye du monde pour un footballeur. Des négociations qui vont demander du temps, et qui éveillent l’intérêt de clubs désireux de faire un énorme coup.

Ainsi, si aucune discussion officielle n’a débuté avec le Real Madrid pour cette fameuse prolongation, la superstar portugaise a elle, des contacts avec trois clubs capables de lui faire une proposition difficile à refuser. Selon Don Balon, excédé par les annonces d’une possible signature de Neymar au Real Madrid, Cristiano Ronaldo serait prêt à entendre ce que peuvent lui proposer Chelsea, le Paris Saint-Germain et le Los Angeles Galaxy. Trois clubs qui ont en effet les moyens de casser leur tirelire et de faire monter les enchères autour de l’attaquant madrilène, moins tranchant cette saison avec son club, et désireux de mettre tout le monde d’accord le mois prochain en Ligue des Champions… face au PSG.