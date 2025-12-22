PSG : Daniel Riolo brutalise encore Luis Enrique

Daniel Riolo n'a pas apprécié les derniers propos de Luis Enrique sur son plaisir de ne pas faire de conférence de presse. Le journaliste de RMC a attaqué brutalement l'entraîneur du PSG.

Dans la foulée de la qualification du Paris Saint-Germain en Coupe de France, et avec malice, Luis Enrique a reconnu que c'était un plaisir de prendre des vacances et surtout de ne plus faire de conférences de presse. Effectivement, en 2025, le technicien espagnol s'est présenté plus de 100 fois devant les médias et, pour lui, qui n'est pas fan de l'exercice, il est temps de prendre de l'air. « J’espère avoir des vacances sans conférence de presse et sans journalistes », a lancé Luis Enrique. Une petite phrase qui a fait bondir Daniel Riolo. On sait que le journaliste n'aime pas l'entraîneur du PSG, et forcément après une telle année pour Paris, Daniel Riolo s'est servi de cela pour en remettre une couche sur Luis Enrique.

Daniel Riolo et Luis Enrique, c'est pas l'amour foot

Daniel Riolo et Luis Enrique, c'est pas l'amour foot

Dans l'After Foot, le journaliste vedette de RMC s'est livré à un long réquisitoire contre le technicien du Paris Saint-Germain et ses propos récurrents contre les médias. Et cela même s'il y avait du second degré dans la dernière citation de Luis Enrique. « Comme lui ne nous aime pas, on a le droit de dire qu'on ne l'aime pas non plus. Il ne veut pas faire les conférences de presse ? Et bien qu'il ne les fasse pas, qu'il parle uniquement dans les médias du PSG et qu'il paie l'amende. Avec le salaire qu'il a, ce n'est pas un problème. Lui qui est un révolutionnaire, qui est un esprit libre, qui est parfait, qui fait pipi du parfum (sic), il devrait aller au bout du truc et ne plus faire de conférence de presse. Lui, il ne lui faut que des lèche-cul, car il croit que le football lui appartient. Mais non, le football ne lui appartient pas et il n'est pas obligé de mépriser les gens (...) Donc comme il a de supers résultats, on ne peut rien lui dire ? Lui, il méprise les gens, mais moi je n'aime pas l'homme. C'est grâce aux médias que son salaire et sa notoriété sont aussi grands », a fulminé Daniel Riolo.

Les propos du journaliste ont fait bondir les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels estiment que Daniel Riolo n'a jamais digéré de s'être trompé sur Luis Enrique. « Luis Enrique est une énorme pipe ! C’est une supercherie comme on en a jamais eu au PSG ! Le temps me donnera raison. Je me délecte de ce spectacle à l’avance », avait lancé en juin 2024 le journaliste de RMC, qui s'était pris la tête avec Florent Gautreau. Des propos qui lui reviennent régulièrement au visage.