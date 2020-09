Mercato : Van de Beek signe à Manchester United

Dans : Mercato.

Manchester United a officialisé la signature de Donny van de Beek en provenance de l'Ajax Amsterdam jusqu'en 2025.

« Manchester United est ravi de confirmer l'arrivée de Donny van de Beek de l'Ajax. Le milieu de terrain néerlandais a signé un contrat de cinq ans, avec une une année supplémentaire en option », précisent les Red Devils, au sujet d'une opération estimée à 40ME plus 5ME de bonus.

« Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux de rejoindre un club avec une histoire aussi incroyable.Je tiens à remercier tout le monde à l'Ajax. J'ai grandi là-bas et j'aurai toujours un lien spécial avec le club. Je suis maintenant prêt à franchir une nouvelle étape dans ma carrière et à jouer au plus haut niveau. Il n'y a pas de niveau plus élevé que celui de Manchester United. Tout le monde m'a dit à quel point l'atmosphère d'Old Trafford est extraordinaire et j'ai hâte d'en faire l'expérience, une fois que les fans pourront revenir en toute sécurité. Cette équipe compte certains des meilleurs milieux de terrain du monde et je sais que je peux apprendre d'eux et aussi apporter mes propres forces au groupe.Après avoir parlé au manager, la direction que prend le club est extrêmement excitante et j'ai hâte d'en faire partie », a confié l'international néerlandais après sa signature.