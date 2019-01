Mercato : Une surenchère de bâtard et Pavard file déjà au Bayern ?

Dans : Mercato, Bundesliga.

Il y a plusieurs jours, le Bayern Munich officialisait la signature de Benjamin Pavard pour 35 ME en provenance de Stuttgart.

Si le deal était déjà bouclé, l’international français devait débarquer en Bavière seulement l’été prochain et pas avant. Or, selon les informations de L’Equipe, le champion d’Allemagne en titre fait actuellement le forcing pour convaincre Stuttgart de lâcher Benjamin Pavard dès cet hiver. Pour faire céder l’actuel 16e de Bundesliga, le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic serait prêt à proposer 10 ME supplémentaire, soit un total de 45 ME ! Reste à savoir ce que décideront les dirigeant de Stuttgart, qui auront bien besoin de Benjamin Pavard pour arracher leur maintien cette saison. Même s’ils ont d’ores et déjà trouvé son successeur avec Ozan Kabak, recruté en provenance de Galatasaray pour 12 ME…