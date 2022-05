Mercato : Une clause secrète pour Haaland à City !

Erling Haaland va s'engager prochainement avec Manchester City. Le club citizen a trouvé un accord avec le joueur et le Borussia Dortmund selon Fabrizio Romano.

A l'instar de Kylian Mbappé, Erling Haaland est promis à une carrière grandiose. Le Norvégien savait que son transfert au Borussia Dortmund n'était qu'une étape pour signer dans un plus grand club par la suite. Le Norvégien ne manquait pas de prétendants mais c'est bien Manchester City qui va rafler la mise selon la presse mercato, Fabrizio Romano en tête. L'ancien joueur de Salzbourg va donc voir sa clause (environ 60 millions) être payée par les Citizens, qui en faisaient une priorité. Pourtant, selon certains journalistes, la volonté première d'Erling Haaland était bien de rejoindre le Real Madrid. Mais la potentielle arrivée de Kylian Mbappé cet été a rebattu les cartes pour le crack norvégien de 21 ans. Tout ne serait pas perdu pour autant pour le rêve d'Haaland...

BREAKING 🚨 Manchester City have agreed personal terms with Erling Haaland and are expected to pay his release clause this week 👀 (@TheAthleticUK) pic.twitter.com/cUigaPJTJm