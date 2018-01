Mercato : Bordeaux et l'OM sur un international brésilien à 10ME ?

Dans : Mercato, OM, Bordeaux, Ligue 1.

En difficulté lors de la première partie de saison, les Girondins de Bordeaux devraient être très actifs durant le mercato hivernal.

Plusieurs joueurs sont visés par le club au scapulaire, qui souhaiterait recruter un élément par ligne dans l’idéal, durant le mois de janvier. Plusieurs profils sont étudiés, notamment celui d’un milieu défensif capable malgré la signature de Meïté en provenance de Monaco. Dans cette optique, Jocelyn Gourvennec pourrait être intéressé par Walace Souza Silva. Selon les informations du journaliste brésilien Gustavo Fogaça, le milieu de terrain d’Hambourg a été proposé aux Girondins ces derniers jours.

Un transfert inenvisageable à moins de 9ME ?

International brésilien (2 sélections), ce longiligne milieu de terrain (1m88) a été recruté à prix d’or par le club germanique il y a tout juste un an en provenance de Grêmio, pour 9ME. Mais visiblement, ce dernier souhaiterait déjà quitter le club, 17e de Bundesliga. Par ailleurs, un autre club français aurait été sollicité par les agents du joueur : l’Olympique de Marseille. Le club phocéen serait également à la recherche d’un joueur de complément à Luiz Gustavo et pourrait donc être intéressé. D’autres clubs ont été sondés comme l’Atlético, les Corinthians ou encore Flamengo. Reste à savoir si un club français bougera et si non, espérons qu'ils n’auront pas à le regretter…