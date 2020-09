Mercato : Un taulier du Barça à Miami, la rumeur enfle

Dans : Mercato.

Avec un patron comme David Beckham, l’Inter Miami peut être tranquille, la franchise de Floride a les moyens et les contacts pour attirer du beau monde.

La signature de Blaise Matuidi cet été l’atteste, la nouvelle formation de la Major League Soccer a de quoi séduire. Un nouveau coup d’ampleur est donc possible dans les prochains jours, puisque le journal espagnol OK Diario révèle des contacts entre Miami et Sergio Busquets. Plaque tournante du FC Barcelone depuis une décennie, le milieu de terrain n’aime pas la tournure que prennent les choses depuis l’arrivée de Ronald Koeman. Pas plus que la politique menée par son président Josep Maria Bartomeu.

Avec encore trois ans de contrat, Busquets a de quoi venir à Barcelone, et un départ immédiat semblait impensable il y a peu de temps encore. Mais pour asseoir son autorité, Koeman pourrait très bien mettre l’international espagnol sur le banc en début de saison, et le pousser ainsi à aller voir ailleurs. David Beckham suit en tout cas la situation de près, et serait même prêt à faire rapidement une offre au Barça pour récupérer un Sergio Busquets qui, à 32 ans, sort tout de même d’une saison très difficile sur le plan physique, où son manque de fraîcheur l’empêche clairement d’être aussi rayonnant qu’il y a quelques années.